Officiel: Godin file au Brésil

Comme attendu, Diego Godin (35 ans, 12 matchs toutes compétitions cette saison) n'est plus un joueur de Cagliari. Après avoir résilié son contrat avec la formation italienne, le défenseur central s'est officiellement engagé en faveur de l'Atlético Mineiro.

L'ancien taulier de l'Atletico Madrid se retrouve désormais lié au club brésilien jusqu'en décembre 2022 avec la possibilité de prolonger pour une année supplémentaire.

DIEGO "EL FARAÓN" GODÍN É DO #GALO! 🇺🇾🐔



🤝 O zagueiro uruguaio, presente em três Copas do Mundo com sua seleção, assinou até 31/12/2022, com possibilidade de extensão, e é o novo reforço para a defesa Alvinegra:



¡Bienvenido, Godín! 🏴🏳️ #GodínÉGalo pic.twitter.com/b0qxibeeUR