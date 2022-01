Officiel: Lucas Digne est un joueur d'Aston Villa

En froid avec l'entraîneur Rafael Benitez, le latéral gauche Lucas Digne (28 ans, 13 matchs en Premier League cette saison) quitte Everton pour Aston Villa à l'occasion de ce mercato d'hiver.

Ce jeudi, l'actuel 13e de Premier League a officialisé l'arrivée de l'international français, recruté pour environ 30 millions d'euros et désormais sous contrat jusqu'en juin 2026.

Aston Villa is delighted to announce the signing of @LucasDigne from Everton! ✅