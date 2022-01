Une nouvelle fois excellent, Benzema estime que le Real mérite sa victoire dans la Clasico

Une nouvelle fois buteur, Benzema a tout simplement une nouvelle fois été excellent pendant 120 minutes.

Au terme d'un Clasico spectaculaire, le Real Madrid a pris le dessus sur le FC Barcelone (3-2, a.p.), mercredi, en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Un succès mérité selon l'attaquant de la Maison Blanche, Karim Benzema (34 ans, 26 matchs et 23 buts toutes compétitions cette saison), auteur d'une passe décisive et d'un but.

"Je ne sais pas si c'est le plus beau Clasico que j'ai joué, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait beaucoup d'anxiété, de tension, parce que rien n'était joué jusqu'à la toute fin. Ça a été un match difficile, le Barça est toujours un adversaire très fort, qui garde bien le ballon. Ils jouent bien, si tu leur laisses le ballon, ils ne te le rendront pas de sitôt. Mais on mérite la victoire. Des Clasicos, il y en a eu beaucoup, mais celui-ci a été beau", a analysé le buteur tricolore à l'issue de la partie.

Les Merengue défieront le vainqueur de l'autre demi-finale, opposant l'Atletico Madrid à l'Athletic Bilbao, dimanche en finale.