🎥 Thomas Meunier inscrit un doublé en 30 minutes avec Dortmund !

Le Diable Rouge a débloqué son compteur but cette saison, et de quelle manière !

Thomas Meunier vit une soirée on ne peut plus réussie, et ce en l'espace de seulement 45 minutes. Le latéral droit, titulaire avec Dortmund ce soir contre Fribourg, a inscrit... un doublé en l'espace d'une demi-heure.

Le Diable Rouge a fait parler son talent dans les airs en inscrivant deux buts de la tête sur corner.