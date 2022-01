Vanhaezebrouck furieux : "Gand ne pourra jamais reporter de match"

Les règles introduites par la Pro League pour mettre en place un report de rencontre ne conviennent pas à Hein Vanhaezebrouck.

Selon le protocole Covid installé par la Pro League, un club peut désormais demander le report de son match si 7 joueurs comptant au moins 30% de temps de jeu total sont touchés par le coronavirus (ou deux gardiens de but). Une règle qui désavantage les clubs au calendrier plus chargé et au noyau plus large, susceptibles d'effectuer un turnover, et Hein Vanhaezebrouck l'a bien compris : "Nous avons déjà joué 36 matchs avant la Nouvelle Année et avons énormément fait tourner. Je n'aurai jamais 7 joueurs infectés ayant 30% de temps de jeu", peste l'entraîneur de La Gantoise dans le Nieuwsblad.

Y a-t-il des gens qui espèrent que la finale de la CAN soit Cameroun-Maroc ?

"Gand ne pourra donc jamais reporter un match, mais ce n'est pas pour autant que ce sera le Gand habituel que vous verrez sur le terrain. Dans ces conditions, je n'annoncerai plus jamais ma sélection avant les matchs", ajoute-t-il. "Je n'ai rien d'autre à ajouter, c'est de la folie. On peut reporter des matchs jusqu'à début avril ! Mais la demi-finale de la Coupe ne peut pas être reportée ? Y a-t-il des gens qui espèrent que la finale de la CAN soit Cameroun-Maroc (deux équipes comptant des joueurs gantois, nda) ?", s'interroge enfin Vanhaezebrouck.