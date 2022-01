Aleksandar Mitrovic se déchaîne et inscrit un triplé

L'ancien joueur d'Anderlecht a sorti une grosse prestation en claquant trois buts en une mi-temps. Les chiffres du Serbe sont époustouflants.

Aleksandar Mitrovic (27 ans, ex-Anderlecht) continue d'empiler les buts avec Fulham. Lors de la rencontre d'aujourd'hui contre Bristol City (ou joue pour la petite histoire l'ancien de l'OHL, Andy King) en deuxième division anglaise, le Serbe a inscrit un coup du chapeau. Cela est certes impressionnant, mais ce qui l'est encore plus c'est que Mitrogoal a réalisé cette performance en seulement...25 minutes (21e, 41e, 45+1e).

Le Serbe, auteur récemment du but qui a envoyé le Portugal en barrages de la Coupe du Monde, avait déjà inscrit un doublé lors de la démonstration 0-7 face à Reading le 11 janvier dernier. Son total de buts depuis le début de la saison est plutôt remarquable puisqu'il est de 27 buts en 24 matchs de championnat, soit une moyenne de plus d'un but par match (1 but toutes les 77 minutes).

Neeskens Kebano (ex-Charleroi et Genk), a également marqué son deuxième but en deux matchs.

Fulham est actuellement leader de Championship, avec deux points d'avance sur Bournemouth et un match en moins.