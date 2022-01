Mike Vanhamel sur le banc, Javier Torrente s'explique : "C'est mon travail de mettre en place une équipe compétitive"

Le Beerschot débutent l'année 2022 par un déplacement compliqué à la Cegeka Arena pour y affronter Genk

Plus tôt cette semaine, on a appris que Mike Vanhamel, également capitaine du Beerschot, ne serait pas titulaire contre le Racing Genk. Lors de sa conférence de presse, Javier Torrente est revenu sur cette décision.

"Je regrette que la nouvelle soit déjà parue dans les médias [...]. Nous avons discuté de tout en interne, mais je comprends qu'il y ait de l'agitation, car il s'agit du gardien de but. Mais c'est mon travail d'avoir une équipe compétitive entre les lignes. J'ai constaté un énorme déclin durant les dernières semaines avant la trêve hivernale et nous sommes donc intervenus", a confié le coach des Rats dans des propos relayés par Het Gazet van Antwerpen.

Le Beerschot a vu Moises Caicedo retourner à Brighton plus tôt que prévu cette semaine. Avec Dante Rigo et Felipe Avenatti, Torrente a déjà deux nouveaux renforts. "Il est clairement visible que Dante a reçu une bonne formation. Malheureusement, il n'a pas pu jouer le dernier match d'entraînement en raison d'une blessure aux côtes. Il s'entraîne donc individuellement depuis quelques jours. Avenatti, en revanche, présente un profil unique. Grand, mobile, un bon pied gauche et quelqu'un qui peut suivre le ballon. Nous n'avions pas encore ce type de joueur", a déclaré le technicien argentin.