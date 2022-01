Alfred Schreuder est un perfectioniste: "Cela aurait encore pu être meilleur"

Le Club de Bruges version Alfred Schreuder a fait bonne impression ce samedi mais le Néerlandais en demande encore plus.

Premier match officiel, première victoire pour alfred Schreuder au Club de Bruges. Quelques minutes après cette rencontre remportée sur le score de 2-0, il est revenu sur le match et sur ce qu'il attendait de ses joueurs.

"Je suis surtout satisfait de la façon dont les garçons ont joué. L'intention était bonne, la volonté était bonne et ils ont travaillé dur. Nous savions que ça allait être une première mi-temps difficile car c'est une bonne équipe qui ne donne pas beaucoup occasions. Nous savions aussi que nous aurions plus d'espace en seconde période, et vous l'avez vu dans les occasions."

"Au final, nous avons gagné 2-0 mais le résultat aurait pu être meilleur quand je vois les occasions que nous avons eu. Je repense aussi à ces deux dernières semaines et aux changements que nous voulions mettre dans l'équipe. Ce soir, les joueurs ont bien fait et j'ai vu de bonnes choses, mais ç aaurait pu encore être meilleur, comme par exemple plus de courses dans la profondeur ou les automatismes pour les passes".

Bref, même si on a vu un excellent Club de Bruges, cela peut encore être meilleur.