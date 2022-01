Philippe Clément remporte une première victoire avec Monaco : "J'ai vu beaucoup de choses intéressantes"

Après un match nul la semaine dernière contre Nantes, le coach belge tient sa première victoire avec le club du Rocher.

Monaco s'est imposé aujourd'hui sur le score de 4-0 face à Clermont. Il s'agit de la première victoire pour Philippe Clément depuis son arrivée en lieu et place de Nico Kovac. Un communiqué du club relaye ce que le coach a déclaré en conférence de presse d'après-match. L'ancien coach et joueur du Club de Bruges dit avoir relevé "beaucoup de choses intéressantes" dans la victoire de ses hommes aujourd'hui.

"Nous nous sommes créés beaucoup d'occasions et le premier but avant la mi-temps a libéré les joueurs. Nous avons marqué quatre buts mais nous aurions pu en marquer encore plus. Nous avons vu beaucoup de choses intéressantes et les premiers signes de la façon dont nous voulons jouer."

Quant à la situation du club au classement, 5e avec 33 points à égalité avec Lens et à un point de Rennes, Philippe Clément a déclaré ne pas spécialement accorder une importance aux points qui sépare l'ASM de leurs adversaires. Selon lui, il faut prendre cela "match après match". "Nous devons travailler dur chaque jour et continuer à jouer de manière ambitieuse, car quand vous travaillez dur, vous obtenez les points que vous méritez", a-t-il déclaré.

Le tacticien a également éte questionné quant au fait qu'il a utilisé plusieurs systèmes tactiques différents durant le match. Selon lui, cela a porté ses fruits et peut être intéressant dans l'optique des prochains matchs.

"Le système mis en place dépend tout d’abord des joueurs disponibles et, en ce moment, il nous en manque quelques-uns. Malgré cela, le jeu produit en première période n’était pas mal du tout, et c’était encore mieux en seconde, donc ce sera intéressant de voir les prochains matchs. Je veux toujours une équipe capable de jouer dans différents systèmes afin de surprendre l’adversaire, mais la chose la plus importante est de se créer des occasions et d’avoir une bonne organisation défensive à la récupération du ballon", a-t-il répondu à ce sujet.

💬 Satisfait de cette victoire, Coach @philippe_clemnt a vu beaucoup de choses intéressantes cet après-midi.



➥ #ASMCF63 I 𝟰-𝟬 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 16, 2022