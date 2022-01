Roberto Martinez cité pour succéder à Benitez, mais pas en haut de la liste des candidats

Sans surprise, comme à chaque fois qu'un poste se libère en Angleterre - et a fortiori à Everton, son ancien club - le nom de Roberto Martinez fait partie des candidats évoqués.

Rafael Benitez a été licencié par Everton ce dimanche après la défaite des Toffees sur le terrain de la lanterne rouge (qui ne l'est plus suite à cette victoire), Norwich City. Everton est 16e, un classement indigne des investissements effectués et qui force même le club à regarder à son tour vers le bas. Pour succéder à Benitez, une poignée de noms reviennent dans la presse anglaise.

Sans surprise, le nom de Roberto Martinez est notamment évoqué, mais fait partie des moins plausibles, la probabilité de voir le Catalan quitter les Diables une année de Mondial pour le 16e de Premier League étant assez maigre. Deux noms sont cités par Sky Sports comme très probables : Wayne Rooney et Frank Lampard. TalkSPORT, cependant, semble plus convaincu par la piste Martinez, plaçant notre sélectionneur fédéral comme l'un des deux noms prioritaires aux yeux d'Everton, avec celui de Duncan Ferguson.