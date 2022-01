"Mitrogoal" est l'égal ou meilleur que 10 équipes de Championship

L'ancien attaquant d'Anderlecht est dans la forme de sa vie.

Dire qu'Aleksandar Mitrovic marche sur l'eau, ce ne serait même pas exagéré. Cette saison, en 24 matches de championnat, en championship avec Fulham, il a déjà marqué 27 fois. Son équipe est en tête et de son côté, il marque comme il respire.

C'est bien simple: il a marqué autant ou plus de buts que 10 équipes de ce même championnat: Millwall, Blackpool, Preston, Swansea, Birmingham, Hull City, Cardiff, Peterborough, Derby County et Barnsley ont au maximum marqué 27 fois cette saison.

Photonews

La question est de savoir si 2022 sera, pour Mitrovic, une autre belle année. Il a bien recommencé, avec un nouveau triplé ce week-end, mais les prochains mois seront importants pour lui que ce soit individuellement ou collectivement.

Tout d'abord, le plus grand nombre de buts marqués sur une saison en Championship est de 31. Il est détenu par Yvan Toney, l'attaquant de Brentford, lors de la saison précédente. Encore 5 buts et il rentrera dans l'histoire.

Ensuite, son objectif est évidemment de retrouver la Premier League avec Fulham. Au classement, Fulham a deux points d'avance sur Bournemouth et Blackburn, mais avec un match de moins. Pour rappel, les deux premiers montent directement, les positions de 3 à 6 disputent des barrages.

Enfin, en novembre prochain, il y aura une coupe du monde à disputer au Qatar et la Serbie a éliminé le Portugal pour se qualifier pour cet évènement. Grâce à un but de Mitrogoal évidemment...Il aura alors 28 ans et sera au sommet de son art et veut cette fois réussir un grand tournoi. L'année 2022 lui tend les bras.