La situation reste tendue pour l'arbitre de Dortmund - Bayern : "La police m'a fait part de menaces de mort à mon encontre"

L'Allemand s'est exprimé pour la première fois depuis sa dernière rencontre de Bundesliga.

Felix Zwayer a fait parler de lui au début du mois de décembre lors du choc entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich.

L'arbitre avait accordé un penalty, permettant au Bayern de marquer le but de la victoire. Cela n'a pas été du goût de Jude Bellingham.

Depuis ce match, Zwayer n'a plus arbitré en Bundesliga : "J'ai reçu beaucoup de messages incroyables. Il était difficile de les ignorer et de les digérer. La police de Berlin m'a dit qu'il y avait des menaces de mort à mon encontre sur le net. Je ne pouvais plus garder cela pour moi", confie l'arbitre au micro de Sky.

"J'ai essayé de passer à autre chose, mais voir ma femme fondre en larmes lorsque je me retrouve devant la porte et que je lui dis au revoir, comme je le fais pourtant depuis quinze ans, ce n'est pas facile. Elle s'inquiète pour moi et pour ce qui pourrait se passer à la maison", explique encore l'Allemand.