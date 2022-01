Un joueur de Lille en passe de rejoindre le CSKA Moscou

Le départ du milieu offensif pourrait être officialisé ce mardi.

Yusuf Yazici (24 ans, 22 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) va quitter Lille et rejoindre le CSKA Moscou. En effet, le milieu offensif turc a passé sa visite médicale lundi et devrait s'engager dans les prochaines heures avec le club russe pour un prêt de six mois, assorti d'une option d'achat de 12 millions d'euros, selon L'Equipe.

Une fois ce départ officialisé, le LOSC devrait engager Hatem Ben Arfa, libre de tout contrat depuis son départ de Rennes l'été dernier.