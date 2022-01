CAN : Le Nigéria fait le sans-faute, l'Egypte ne se troue pas

Les deux grands favoris du groupe D se sont qualifiés pour les 8es de finale de la CAN.

Le Nigéria affrontait la Guinée-Bissau et les Super Eagles, pourtant déjà qualifiés, n'ont pas levé le pied, l'emportant 2 buts à 0 via des buts d'Umar Sadiq et de l'ancien gantois William Troost-Ekong. Wilfred Ndidi (ex-Genk) était titulaire tandis que Peter Olayinka (ex-Mouscron), Moses Simon (ex-Gand) et Henry Onyekuru (ex-Eupen, ex-Anderlecht) sont tous entrés au jeu. Le Nigéria assure sa première place dans le groupe D.

Derrière, c'est l'Egypte qui s'est qualifiée : les Pharaons devaient éviter une défaite contre le Soudan, et n'ont pas tremblé en l'emportant 1-0 sur un but de Abdelmoneim.