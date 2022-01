Emmanuel Agbadou est suivi de très près en Premier League

Le défenseur central ivoirien de l'AS Eupen, Emmanuel Agbadou (24 ans) serait pisté par Watford. C'est en effet ce que révèle le média Foot Mercato, en précisant l'état d'avancement du dossier : Watford discuterait déjà depuis quelques jours avec le joueur. Agbadou, en contrat avec Eupen jusqu'en juin 2025, avait déjà été cité en Ligue 1, du côté de Nice. Les Aiglons auraient offert 6 millions. Après le transfert acté d'Edo Kayembe vers Watford, justement, pour 4,7 millions d'euros, les Pandas pourraient donc réaliser à nouveau une grosse vente.

