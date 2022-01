Fin de l'aventure à Dortmund pour Axel Witsel ?

Alors qu'Axel Witsel vit une saison plus difficile que prévu depuis son retour de blessure, le Borussia Dortmund aurait décidé de ne pas prolonger son contrat.

Axel Witsel imaginait son début d'année 2022 autrement : titulaire indiscutable depuis le début de saison après une course contre la montre qui lui avait permis de disputer l'Euro 2020 on the buzzer, le Diable Rouge a dû se contenter de deux petites montées au jeu lors des deux dernières rencontres de Bundesliga. Début décembre, il ne décollait déjà pas du banc pendant deux matchs consécutifs, et la saison de Witsel reste moins brillante qu'attendu, Marcus Röse proposant un jeu direct qui ne s'accorde pas vraiment à ses qualités.

Cette semaine, Witsel était titularisé en DFB Pokal, contre Sankt Pauli ... et le Borussia Dortmund a été éliminé, avec un auto-but du Belge. Pas l'idéal pour retrouver la confiance et d'après BILD, cette confiance est de toute façon rompue côté Borussia : le club aurait déjà décidé de ne pas prolonger le contrat d'Axel Witsel, qui prend fin en juin prochain. Les Schwarzgelben seraient même assez "soulagés" de se débarrasser de l'un des plus gros salaires du club (7 millions annuels), écrit le quotidien allemand.

Pas de départ cet hiver

Si un départ dès ce mercato hivernal a pu être évoqué par certaines sources allemandes, cela ne devrait cependant pas se produire. La polyvalence de Witsel (qui a même débuté la saison défenseur central) et son professionnalisme ne souffrent d'aucune contestation, et le joueur lui-même n'a aucun intérêt à partir. L'été prochain, par contre, il fera partie des "gros poissons" libres de s'engager où ils le souhaitent ...