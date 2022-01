CAN : Vincent Aboubakar élu meilleur joueur de la phase de groupes

Les organisateurs de la CAN ont décidé d'élire Vincent Aboubakar comme meilleur joueur de la phase de groupes. L'attaquant camerounais a inscrit cinq buts en trois rencontres et est l'actuel meilleur buteur de la compétition.

Le Cameroun a terminé premier de son groupe avec sept unités et s'est assuré rapidement une qualification pour les 8es de finale. Les Lions Indomptables, qui évoluent à domicile, pourraient bien devenir les favoris pour le titre final.

𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 𝐒𝐓𝐀𝐆𝐄 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐀𝐖𝐀𝐑𝐃. 🏅



🇨🇲 Vincent Aboubakar rocked the #TotalEnergiesAFCON2021 group stages with 5 goals sending him top of the goalscoring chart!