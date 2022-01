Claude Le Roy : "Il me semble que l'Algérie s'est trompée de combat"

Considérée comme l'équipe favorite à sa propre succession, l'Algérie a été éliminée de la Coupe d'Afrique des Nations avec une très décevante 4e place au sein du groupe E.

Spécialiste du football africain, Claude Le Roy ne se montre cependant pas surpris par cet échec du tenant du titre.

"Il me semble que l'Algérie s'est trompée de combat en poursuivant de manière un peu obsessionnelle ce record d'invincibilité. Ils oubliaient peut-être un peu la Coupe d'Afrique et pensaient trop à ce record, on n'entendait que ça dans les interviews : quel jour ils battraient le record de l'Italie. Une fois qu'ils ont perdu, c'est comme si le ressort s'était cassé. Le match le plus important est toujours le suivant. Le foot est une éternelle école d'humilité", a lâché l'ancien sélectionneur du Cameroun pour Eurosport.