Tom Saintfiet, le sélectionneur belge de la Gambie, scandalisé par l'organisation de la CAN : "C'est du jamais vu"

La Gambie doit préparer son 1/8e de finale contre la Guinée dans des conditions précaires.

Cette année, la CAN ne manque pas de faire la polémique. Cette fois-ci, c'est le Belge Tom Saintfiet, l'actuel sélectionneur de la Gambie, qui a tenu à remettre en cause l'organisation du tournoi.

"C'est du jamais vu. Nous avons six joueurs qui sont obligés de dormir dans une même chambre avec les mêmes sanitaires, tout cela alors que nous sommes en pleine période Covid. J'aime être ici, mais quand tu organises un tournoi, chaque équipe doit être traitée de la même façon. Quand les grandes équipes dorment dans des grands hôtels à proximité du stade alors que les petites équipes doivent se contenter de mauvais hôtels, cela crée un certain favoritisme", a-t-il déclaré en conférence de presse à la veille de la rencontre des 8es de finale entre la Gambie et la Guinée.