Officiel : l'Atalanta paye le prix fort et s'offre Jérémie Boga

L'Atalanta Bergame a officialisé la venue de l'Ivoirien Jérémie Boga (25 ans). Le club lombard a payé pas moins de 22 millions d'euros à Sassuolo pour s'offrir ses services. Boga était sous contrat jusqu'à l'été 2023. Malgré les intérêts de nombreux autres clubs tels que Shaktar Donetsk, le milieu de terrain reste donc en Serie A. La durée du bail n'a pas été précisée.

⌛️ Il conto alla rovescia è finito! 😅@BogaJeremie è un nuovo giocatore dell'Atalanta! 🤩 Bienvenue, Jérémie! 👋🏾🇨🇮



⌛️ The countdown is finally over!#Boga is a new #Atalanta player! 🔥 Welcome, Jérémie! 🖤💙#BenvenutoBoga #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/JQiarVouRJ