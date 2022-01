Un défenseur de Lille va s'engager avec l'Atletico

Reinildo (28 ans), défenseur évoluant à Lille, va s'engager avec l'Atletico de Madrid.

Le journaliste de SC Noticias Pedro Sepulveda a partagé une photo du Mozambicain s'apprêtant à prendre un avion direction Madrid.

Reinildo, en fin de contrat avec les Dogues en juin prochain, devrait donc logiquement passer sa visite médicale aujourd'hui et cela avant l'officialisation de son transfert.

❗️EXCLUSIVE. Reinildo is flying to Madrid right now to sign for @Atleti . Medicals today and will be official soon. ✍🏼⏳ 🇲🇿🤝🇪🇸



🇪🇸 Reinildo vuela ahora mismo a Madrid para fichar por el @Atleti. Examenes medicos hoy y oficial pronto. pic.twitter.com/3ZbBcXRVnG