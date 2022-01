Seulement 4 candidats pour remplacer Rangnick?

On le sait, le technicien allemand quittera le banc de Manchester United dans quelques mois.

Manchester United prépare l’après-Ralf Rangnick avec un casting des plus alléchants. Selon les informations du site The Athletic, les Red Devils suivent effectivement 4 grands noms du football pour succéder à l’Allemand en fin de saison. Avec des pistes déjà connues comme l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, mais aussi celui de l’Ajax Amsterdam, Erik ten Hag. Et pour compléter cette short-list, les pensionnaires d’Old Trafford ciblent deux techniciens espagnols.

D’abord, le coach du FC Séville, Julen Lopetegui, dont le nom avait récemment circulé en Angleterre, mais aussi l’actuel sélectionneur de l’Espagne, Luis Enrique, auteur d'un travail remarquable avec la Roja depuis 2018. Autant de cibles qui risquent de réjouir et de rassurer les fans mancuniens, même si là encore rien ne s’annonce facile en matière de négociations.