Kevin De Bruyne nominé pour le titre de joueur du mois en Premier League

Le Belge impressionne à Manchester City et a réussi un très bon mois de janvier.

Durant ce mois de janvier, le premier de l'année, Kevin De Bruyne a brillé. Après un but magnifique face au Chelsea de Romelu Lukaku, le Belge a déposé un coup franc sur la tête d'Aymeric Laporte afin de permettre aux siens de ramener le nul de leur déplacement à Southampton (1-1). Un match que les Citizens auraient bien pû gagner si la frappe enroulée de De Bruyne ne s'était pas échouée sur le poteau gauche du but défendu par Forster.

Des prestations remarquables et remarquées par son coach, Pep Guardiola. Kevin séduit encore et toujours en Angleterre et est nominé par SkySports dans la liste des candidats pour le titre de joueur du mois en Premier League. Le Belge côtoie De Gea, Bowen, Ward-Prowse, Moutinho et Harrison.