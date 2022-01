Un Diable Rouge vers le Barca ?

Va-t-il quitter Dortmund et tenter une nouvelle expérience en Espagne ?

Le FC Barcelone se montre assez actif sur ce marché des transferts. Après avoir bouclé l'arrivée de Dani Alves dès novembre et avoir réussi le joli coup Ferran Torres, les Catalans n'en auraient pas fini et aimeraient ajouter du poids au sein de leur effectif.

Le Barca est depuis quelques semaines sur l'ailier des Wolves et coéquipier de Leander Dendoncker, Adama Traoré. Selon Gerard Romero, l'arrivée de l'Espagnol passé par la Masia serait déjà entérinée. Il pourrait même jouer le prochain match du FC Barcelone en Liga. Un prêt jusqu'à la fin de la saison est ici évoqué.

☎️NOTICIA @JijantesFC



ADAMA TRAORÉ vuelve al Barça, salvo giro inesperado. El club cierra la cesión del extremo del Wolves hasta final de temporada en buenas condiciones para el club.



Operación al marge de lo que pasa con Dembelé#mercato pic.twitter.com/iqzEV0UmxX — Gerard Romero (@gerardromero) January 27, 2022

Une défense bientôt renforcée avec Thomas Meunier ?

Ca ne s'agite pas que dans le secteur offensif. En effet, selon Marca, Xavi ne serait pas satisfait des prestations d'Oscar Mingueza - que Bordeaux aurait essayé de récruter - et de Sergino Dest. Ils seraient tous les deux mis sur le marché des transferts. Cela pourrait faire de la place pour le latéral belge de Dortmund, Thomas Meunier.

En effet, je journal espagnol affirme que le Barca a noué des premiers contacts avec le Borussia Dortmund et le joueur afin de se faire prêter jusqu'à la fin de la saison le Diable Rouge de 30 ans, et cela afin qu'il rallie Barcelone le plus vite possible. Dortmund serait prêt à le laisser filer, et Meunier serait intéressé par ce nouveau challenge. Verra-t-on à nouveau un Belge avec le maillot du Barca, après Thomas Vermaelen ? Réponse dans les prochains jours....