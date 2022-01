🎥 📷 Aubameyang serait sur le point de rejoindre le Barca

C'est l'une des informations les plus relayées actuellement en ce fameux "deadline day" : Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) serait tout proche de s'engager avec le FC Barcelone.

Une vidéo du journaliste Gerard Romero montre en effet l'attaquant gabonais arrivant ce lundi à l'aéroport d'El Prat. L'information a ensuite été relayée et recoupée par l'incontournable Fabrizio Romano, qui a précisé qu'un accord autour d'un prêt avait été trouvé par toutes les parties concernées.

Pierre Emerick-Aubameyang is in Barcelona, confirmed as @gerardromero revealed. Understand he has a full agreement with Barça for a loan move, deal all but ready on player side. 🔴🛩 #FCB



It only depends on Barcelona outgoings to complete the deal. Arsenal already approved. pic.twitter.com/UBc6UJA3a0