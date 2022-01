Bruges pisterait un ancien joueur coaché par Schreuder

Bruges vient d'officialiser la venue d'Andreas Skov Olsen, mais ils seraient encore sur la piste d'un autre joueur à vocation offensive. Selon le Nieuwsblad, il s'agirait de Sargis Adamyan (28 ans), qui évolue du côté d'Hoffenheim, en Bundesliga.

L'international arménien (30 sélections) ne joue que trop peu cette saison (14 matchs) et pourrait être utilisé en tant que doublure de Bas Dost sur le front de l'attaque. Des négociations seraient déjà en cours. L'attaquant connaît bien le coach brugeois Alfred Schreuder puisque ce dernier a travaillé avec lui au sein de la formation allemande il y a deux saisons. Si Bruges veut s'attacher ses services, une indemnité de transfert devra être versée puisque le joueur est encore sous contrat jusqu'en 2023.

#Clubbrugge is in gesprek met de Armeniër Sargis Adamyan (28), centrumspits van Hoffenheim. Scoorde daar elf keer in 53 duels, speelde ook wel geregeld op de flank. Oude bekende van Alfred Schreuder.

(Met @Junior_verbeeke) https://t.co/crOaL9sNsn