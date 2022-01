📷 La Juventus tiendrait son nouveau milieu de terrain

Denis Zakaria (25 ans, 18 matchs, 2 buts et 1 assist cette saison) devrait quitter le Borussia Mönchengladbach et s'engager en faveur de la Juventus de Turin dès cet hiver. Les dirigeants turinois auraient accéléré les négociations pour la signature du milieu suisse ces derniers jours.

Comme annoncé, Zakaria passera sa visite médicale et s'engagera aujourd'hui en faveur des Bianconeri. C'est le journaliste Fabrizio Romano qui l'a confirmé, en postant une photo du joueur.

La Juve va débourser 5 millions d'euros plus 3 de bonus dans l'opération. Zakaria va s'engager jusqu'en 2026.

Juventus new signing Denis Zakaria on his way for medical tests and contract signing. Deal set to be announced today for €5m plus €3m add ons to Gladbach. ⚪️⚫️ #Juventus



Contract until June 2026 and done deal. Exclusive pic here 📸⤵️ pic.twitter.com/A5sYm3AcbE