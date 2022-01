Les U21 du RSCA écrasent ceux du STVV avec un triplé du jeune Stassin

Le RSC Anderlecht a consolidé sa place dans le précieux top 4 du championnat U21 en écrasant les jeunes de Saint-Trond.

Deux jeunes joueurs ont brillé face au STVV : Kristian Arnstad (18 ans), auteur de deux buts et d'une passe décisive, et le jeune attaquant Lucas Stassin (17 ans) auteur d'un triplé. Grâce à cette victoire, les U21 de Robin Veldman comptent 12 points d'avance sur la 5e place et peuvent sérieusement envisager la D1B la saison prochaine.