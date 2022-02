Julien De Sart déçu : "Ce match est à l'image de notre saison...!"

La Gantoise, malgré beaucoup d'occasions, un penalty manqué et en supériorité numérique pendant trente minutes, a chuté à domicile contre le Club de Bruges (0-1) lors de la demi-finale aller de la Coupe de Belgique.

Après une barre transversale de Vormer, La Gantoise obtiendra plusieurs occasions mais se heurtera à Simon Mignolet. Julien De Sart loupera d'ailleurs un penalty (50e), concédé par Jack Hendry qui verra rouge quelques minutes plus tard (59e). "Ce match est à l'image de notre saison... Nous avons beaucoup d'occasions, mais nous ne les mettons pas au fond. Si je marque ce penalty, je pense que nous sommes lancés", a confié Julien De Sart au micro de RTL Sport. "Je suis déçu, même si nous sommes restés dans le match. Nous avons poussé, mais ça ne voulait pas rentrer puis De Ketelaere marque. Nous méritions beaucoup mieux ", a lâché le médian gantois.

Malchance ou manque de réussite côté gantois ? "Nous n'avons pas encore trouvé la solution concernant la réussite et ça dure depuis un moment. Franchement, je ne sais pas ce que nous pouvons faire de plus. Nous dominons et avons les meilleures occasions, mais il nous manque cette finition. Nous allons continuer de travailler et il reste un match retour en Coupe. Il y a du positif et il faut rester optimiste pour la suite", a conclu le Liégeois.