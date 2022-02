Le FC Barcelone officialise (enfin) la venue d'Aubameyang

La fin d'un feuilleton qui aura secoué la fin de ce mercato.

Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) s'est bel et bien engagé avec le FC Barcelone. Alors qu'un prêt avait été évoqué, le Gabonais a finalement rompu d'un commun accord son contrat qui le liait avec Arsenal, pour ensuite s'engager gratuitement avec les Catalans pour une durée de trois ans et demi. Le Barca a officialisé le transfert de l'attaquant ce mercredi et a communiqué à propos des détails de l'opération. Le contrat comprend une clause permettant au joueur de partir plus tôt que prévu, à savoir en juin 2023, ainsi qu'une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros.