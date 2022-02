🎥 "Pas d'alerte" pour Hervé Koffi, mais des examens complémentaires seront réalisés

Lors de la défaite (3-1) face au Sénégal en demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations, le gardien du Burkina Faso et de Charleroi Hervé Koffi s'est téléscopé avec l'ancien d'Anderlecht Cheikhou Kouyaté. L'ancien portier de Mouscron s'est rendu coupable d'un pénalty - annulé par après grâce à la VAR - et est sorti sur civière.

Son coach, Kamou Malo, a donné des nouvelles plutôt rassurantes concernant l'état de santé de son portier. "Jusque-là il n’y a pas d’alerte qui puisse nous dire que le garçon est sérieusement touché. Il est en train de subir des examens complémentaires, juste pour nous rassurer", a-t-il déclaré en conférence de presse, dans des propos relayés notamment par la RTBF.

