Quel bilan pour le mercato hivernal de Seraing ? "Le club a été réactif par rapport aux besoins de l'équipe"

Engagé dans la course pour le maintien, le promu sérésien devait faire les bons choix durant ce mois de janvier afin de remplir son objectif ô combien important : celui de rester en D1A la saison prochaine.

Le RFC Seraing devait absolument se renforcer et accueillir des renforts d'expérience pour aider le club à se maintenir en D1A. Et la direction sérésienne a bien travaillé puisque quatre joueurs ont débarqué au Pairay durant ce mercato hivernal.

Jean-Louis Garcia voulait renforcer son secteur défensif, et il fut bien servi. Daniel Opare (libre), Yves Dabila (prêté par Lille) et Molla Wagué (libre) sont arrivés au début du mois de janvier afin de pouvoir s'intégrer rapidement au sein de leur nouvelle équipe. Les trois défenseurs ont réalisé de solides prestations et Seraing va mieux avec un joli 4 sur 6 lors des deux dernières rencontres. "Le club a été réactif par rapport aux besoins de l'équipe et ont répondu à mes attentes, et le mercato hivernal est pourtant toujours très particulier. Vous voulez équilibrer votre équipe et les joueurs que vous récupérez manquent quelque part de temps de jeu. Cela a des conséquences et il faut parfois du temps pour être opérationnel", a confié le coach des Métallos en conférence de presse.

"Je ne suis pas un grand fan de ce marché des transferts en janvier"

"Je ne suis pas un grand fan de ce marché des transferts en janvier. À mes yeux, les équipes doivent se renforcer durant l'été et tenir toute la saison avec leur effectif. Puis, ce n'est pas amusant au niveau des transferts sortants. Vous tremblez jusqu'au 31 janvier en croisant les doigts pour ne pas perdre un joueur important", a souligné le technicien français.

Lors de la dernière journée de mercato, le portier Alex Craninx (prêté par Molde) est arrivé en prêt jusqu'à la fin de la saison. "C'était une opportunité, et nous l'avons saisie. Toutefois, la hiérarchie n'a pas changé, Guillaume Dietsch reste N°1. J'avais besoin d'avoir un choix supplémentaire", a conclu Garcia qui en profité pour souhaiter bon vent à Dario Del Fabro (prêt résilié et retour à la Juventus) qui ne faisait plus partie de ses plans et à Théo Pierrot parti rejoindre Lommel afin d'obtenir plus de temps de jeu.