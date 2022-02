Edinson Cavani agace les supporters de Manchester United

L'attaquant de 34 ans doit se contenter de miettes à Manchester United

En fin de contrat dans six mois, Edinson Cavani, 34 ans, ne joue que les seconds rôles à Manchester United. Une aventure qui commence à tourner au vinaigre, surtout depuis qu'il a commencé à se mettre certains supporters à dos. Entré en cours de rencontre face au Paraguay et au Venezuela, l'attaquant uruguayen en a profité pour demander quelques jours de congés supplémentaires à son entraineur, ce qui a le don d'irritier les supporters des Red Devils. "Il m'a contacté pour me demander s'il pouvait avoir deux jours de plus à la maison. C'est pour cela qu'il ne faisait pas partie du groupe face à Middlesbrough" a déclaré Ralf Rangnick. Sur les réseaux sociaux, Cavani est accusé de manquer de respect à Manchester United.