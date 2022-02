🎥 Malgré un but de Carrasco, l'Atletico sombre et se fait dépasser par le Barca

Malgré un but rapide du Belge, les Colchoneros se sont inclinés au Camp Nou et laissent la 4e place de Liga au FC Barcelone.

L'Atletico de Madrid s'est fait surprendre par le Barca ce dimanche (4-2). Les Madrilènes se sont inclinés au Camp Nou, malgré un Yannick Carrasco très en vue, notamment en première mi-temps.

C'est en effet le Belge qui ouvrait le score dès la 8e minute, après une passe de Koke pour Luis Suarez qui servait sur un plateau le remuant ailier. Il rentrait sans doute sans le savoir dans l'Histoire, en inscrivant le but le plus rapide d'un Barca-Atletico depuis 2005.

Le Barca réagissait dans la foulée, avec un but somptueux de Jordi Alba (10e). Le latéral espagnol, excentré, reprenait parfaitement un centre venu de la droite et faisait exploser le Camp Nou.

Le Barca s'enflammait, et passait devant via son jeune prodige Gavi (21e). L'Espagnol reprenait de la tête un centre du transfuge hivernal Adama Traoré.

L'Atletico éprouvait bon nombre de difficultés défensivement, à l'image d'un Carrasco qui remettait très dangereusement en retrait sur Oblak. Le Barca en profitait et inscrivait un troisième but avant la pause, des oeuvres de Ronald Araujo (43e).

Dani Alvès, déjà passeur sur le but d'Alba, allait se muer en buteur en seconde période et enterrer les Colchoneros. Le latéral brésilien arrivait en trombe dans le rectangle et fusillait Oblak (49e).

Ce match verra des figures majeures de l'histoire du Barca se mettre en évidence, puisque Luis Suarez redonnait de l'espoir aux siens à la 58e, et qu'Alvès se faisait exclure sur une rouge directe à la 69e. Score final : 4-2. Le Barca passe devant l'Atletico au classement et occupe la 4e place de Liga.