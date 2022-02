Sadio Mané récompensé pour sa CAN, un ancien de Pro League élu meilleur jeune

Le Sénégal a remporté ce dimanche la première CAN de son histoire. Sadio Mané, l'homme fort des Lions de la Teranga, a été élu meilleur joueur de la compétition.

Sadio Mané (29 ans), auteur de 3 buts et 3 assists lors de la CAN et qui a converti le tir au but décisif lors de la finale contre l'Egypte, a été élu meilleur joueur de la CAN par la Confédération Africaine de Football.

Ce n'est pas la seule récompense pour le Sénégal puisque les Lions de la Teranga ont également remporté le prix du fair-play, et le trophée de meilleur coach pour Aliou Cissé. Issa Kaboré (20 ans), l'ancien latéral du KV Malines prêté à Troyes par Manchester City cette saison, a été élu meilleur jeune.

The Burkinabe Stallion 🐎



Issa Kabore becomes the best young player in the #TotalEnergiesAFCON2021 🔝#AFCON2021 pic.twitter.com/mWOIMnozNy — #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) February 7, 2022