Pagaille sur Twitter : le Standard fustige l'arbitrage contre le Cercle, Ostende leur rappelle l'erreur sur le but d'Amallah

Les décisions de l'arbitrage et du VAR n'ont pas fini de faire couler beaucoup d'encre, et les clubs concernés en profitent pour mettre de l'huile sur le feu...

La décision d'annuler le but de Moussa Sissako contre le Cercle de Bruges pour une position de hors-jeu a une nouvelle fois été pointée du doigt par le Standard. Dans une vidéo postée par l'Union belge sur Twitter expliquant que le VAR avait commis une erreur dans le traçage des lignes et que ce but devait bien être accordé, le Twitter du club liégeois a répondu avec un "emoji", évoquant la décision alors peu compréhensible de finalement maintenir le score au marquoir avant ce but polémique, soit un but partout.

A cela, Ostende a répondu au Standard en postant une photo du but de Selim Amallah lors du déplacement à Sclessin en août dernier. Un but visiblement entâché d'une réelle position de hors-jeu, mais pourtant bien confirmé par Nathan Verboomen.

Le compte Twitter des Kustboys a ainsi répondu en ces termes au club liégeois : "On connaît aussi ce sentiment", soit celui de se sentir floué par un arbitrage et un VAR qui n'en finit plus de poser question et de susciter des débats au fil des semaines...