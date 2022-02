🎥 Mondial des Clubs : Romelu Lukaku propulse Chelsea en finale

Chelsea était opposé à Al-Hilal, club d'Arabie Saoudite vainqueur de la Ligue des champions asiatique. La formation coachée par Leonardo Jardim (ex-Monaco) avait sorti Al-Jazira sur le score de 6-1 au tour précédent.

Titulaire, Romelu Lukaku montrait la voie vers la finale en ouvrant le score (32e). Le Diable Rouge profitait de l'erreur de Yasir Al Shahrani pour torpiller le ballon dans les filets.

Romelu Lukaku scores the first goal of the game



(Al Hilal 0-1 Chelsea) #CFC pic.twitter.com/y8NPEJMWnM