Coupe de France: Nantes rejoint Monaco en demi-finale

Dernier quart de finale de Coupe de France ce jeudi soir à La Beaujoire.

Le FC Nantes ouvrira rapidement le score via un penalty transformé par Ludovic Blas (3e), 1-0. Bastia réagira en mettant plusieurs fois Rémy Descamps à l'épreuve jusqu'à la pause sans pourtant égaliser (17e, 27e, 38e et 43e).

Au retour des vestiaires, les Nantais reprendront le contrôle des opérations avec des situations chaudes pour Roli Pereira de Sa (52e) et Moses Simon (58e et 70e). Kolo Muani profitera d'un centre venu de la gauche mal repoussé par la défense bastiaise pour creuser l'écart (71e), 2-0. Le FCN se hisse au tour suivant et recevra donc l'AS Monaco en demi-finale.