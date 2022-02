Fin de saison pour Dennis Praet !

Le coach du Diable Rouge a annoncé la mauvaise nouvelle.

Dennis Praet (27 ans) ne jouera plus cette saison : le médian du Torino s'est occasionné une fissure au pied ce samedi lors de la rencontre face à Venise. On s'attendait à une absence de plusieurs semaines, et l'entraîneur turinois Ivan Juric a été formel : "Sa saison est terminée. C'est dommage car c'est un joueur important pour nous", déclare-t-il en conférence de presse. "C'est très triste parce qu'après des années compliquées, il avait retrouvé son meilleur niveau. C'est une grave perte à ce poste, nous devrons voir ce que nous pouvons faire".

Praet est prêté au Torino par Leicester City. Cette saison, il a disputé 17 rencontres de Serie A et inscrit deux buts.