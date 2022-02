Kevin Denkey retrouve son rythme : "J'ai parlé avec le coach"

Kevin Denkey est arrivé au Cercle il y a un peu plus d'un an et a connu des hauts et des bas, mais retrouve sa forme ces dernières semaines.

Malgré la défaite, le Togolais a ainsi pu goûter à une titularisation, fêtée par un but : "Je marque, je débute la rencontre, mais le plus important reste le résultat de l'équipe et nous avons perdu", regrette Kevin Denkey. "On ne peut pas être satisfaits en tant qu'équipe". Cependant, après avoir dû se contenter d'entrées au jeu ces derniers mois, Denkey retrouve ses marques. "J'ai parlé avec le coach, et j'ai travaillé dur", souligne-t-il. "Que je retrouve le onze de base prouve que mon travail a payé. Je veux marquer des points et des buts pour l'équipe désormais. Et continuer à progresser en tant que joueur".