Le jour où Vincent Kompany s'est emporté sur ses joueurs dans les vestiaires : "On aurait mieux fait d'envoyer les U21"

Après un résultat décevant face à Saint-Trond en octobre, le coach bruxellois avait laissé sortir sa colère.

Dans une scène de la série documentaire "Mauves" montrant les coulisses du Sporting d'Anderlecht, l'on peut voir Vincent Kompany, d'habitude très calme et posé, fulminer et reprocher à ses joueurs leur prestation face à Saint-Trond, le 17 octobre dernier - où ces derniers avaient concédé une égalisation dans les derniers instants.

"Écoutez, que ce soit clair, il y a un côté de moi que vous n'avez encore jamais vu. Pour commencer, que l'on joue à trois, quatre, cinq ou six, c'est moi qui décide. Et c'est moi qui prend la responsabilité si on joue mal ou si on perd", leur déclare-t-il, avant de cibler Joshua Zirkzee, dont le comportement ne lui avait visiblement pas plu : "Deuxièmement, Zirk, c'est la dernière fois que je te fais une remarque sur ton comportement. Si je te remplace, je ne veux pas voir un sourire mais un comportement exemplaire. Tu n'étais pas bon, comme tous les autres. J'aurais pu tous vous remplacer de Hendrik (Van Crombrugge) jusqu'au dernier."

Pour lui, aucun de ses hommes n'avait été à la hauteur, et il avait tenu à leur faire comprendre. "Je ne veux entendre personne se plaindre. Aujourd'hui, on méritait de perdre. On peut être content sur un point : on a perdu 95 minutes de notre temps. Cela aurait été mieux de ne pas venir, cela aurait été mieux d'envoyer les U21."