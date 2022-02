John van den Brom garde de bons souvenirs de son passage à Genk : "Bruges était anxieux et avait peur"

John van den Brom a réagi pour la première fois après son licenciement au KRC Genk. Le technicien néerlandais pense toujours qu'ils auraient pu renverser la vapeur. Parce que le groupe de joueurs était toujours derrière lui.

Après tout, les joueurs voulaient continuer avec Van den Brom. "Normalement, c'est l'inverse, mais je détesterais qu'un groupe vous rejette. Maintenant, je repense vraiment avec plaisir à ma période à Genk, surtout à cette Coupe", a déclaré Van den Brom à Het Laatste Nieuws. "Cette joie et cette euphorie, même si c'était dans notre petite bulle, sont dans mon cœur et ne disparaîtront jamais. Et puis ces Playoffs ! La peur et l'anxiété qu'ils ressentaient à Bruges, vous l'avez très bien vu dans le documentaire qui a suivi. Ruudje, je le connais de fond en comble. Ils peuvent dire qu'ils n'ont pas paniqué, ces images du vestiaire ont tout dit", a lâché le technicien néerlandais.

"On n'a juste pas pu suivre"

Mais la volatilité de cette saison a été un contraste frappant avec cela. ''C'est tellement frustrant, tu ne peux pas répondre à ça non plus. Comment est-ce possible ? Après ce 2-6 à Zulte Waregem, je pensais que nous étions partis, car la victoire est le meilleur remède dans les moments difficiles. On n'a juste pas pu suivre."

Van den Brom croit toujours que cette équipe peut gagner un titre. ''100%. Parce que je les ai vus travailler tous les jours, mais il y a aussi quelque chose qui manque. Il devrait y avoir un peu plus de responsabilité de la part du groupe. S'ils jouent vraiment en équipe à chaque match, ils sont imbattables", a conclu van den Brom.