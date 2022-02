Ligue 1 : nouveau but de Faes avec Reims, coup d'arrêt pour Strasbourg et Sels

Des Belges en action ce dimanche en Ligue 1.

Reims-Brest

Reims a partagé face à Brest (1-1). Les Reimois ont pris l'avantage dès la 4e minute avec le deuxième but en trois matchs de Wout Faes, mais ont concédé l'égalisation de Martin Satriano pour les Brestois (34e). Reims n'est que 14e de Ligue 1.

Saint-Etienne - Strasbourg

Le Strasbourg de Matz Sels n'est pas parvenu à s'imposer face à Saint-Etienne (2-2). Les buts ont été inscrits par Diallo et Perrin côté Strasbourgeois (21e et 30e), par Boudebouz et l'inévitable Khazri côté Stéphanois (4e et 34e).

Strasbourg reste solide 4e de Ligue 1, Saint-Etienne confirme sa bonne forme depuis l'arrivée de Pascal Dupraz et est 17e, juste au-dessus de la zone rouge.

Les autres résultats de ce dimanche en Ligue 1

Nice 1 - Angers 0

Lorient 0 - Montpellier 1

Rennes 4 - Troyes 1 (malgré un but d'Ike Ugbo, prêté par Genk à Troyes)