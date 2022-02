Après sa prestation contre Crystal Palace, Lukaku bat un triste record

Le chemin de croix de Romelu Lukaku (28 ans) se poursuit à Chelsea. Après la victoire des Blues face à Crystal Palace (0-1), ESPN FC a dévoilé une statistique qui donnera de la matière aux détracteurs du Belge.

Lukaku n'a cumulé que...7 touches de balle sur les 90 minutes. C'est tout simplement le chiffre le plus bas réalisé par un joueur ayant joué l'entièreté d'un match depuis que cette statistique existe, soit lors de la saison 2003-2004.

Un rôle qui ne lui convient pas sous Tuchel ? Une baisse de confiance ? Sûrement un peu des deux...

