La Gantoise-Seraing pas encore confirmé pour mercredi : "On part du principe qu'on jouera ..."

Et si Seraing ... ne se déplaçait pas à Gand ce mercredi ? Rien n'est encore officialisé, car les autorités locales doivent d'abord donner leur feu vert.

Le RFC Seraing a connu une préparation mouvementée pour ce match à Gand : vendredi, les joueurs étaient comme d'habitude en mise au vert à l'hôtel à la veille de la rencontre quand ils ont appris que celle-ci n'aurait pas lieu. "On est arrivé vendredi et on a préparé le match normalement. Il y avait des rumeurs comme quoi le match pourrait être annulé, mais personnellement, je me préparais à jouer", raconte Guillaume Dietsch, présent en conférence de presse ce lundi. "Puis, après la sieste, vers 17h, on apprend que c'est annulé".

S'ensuivent une réunion avec le coach, un entraînement le samedi matin et une nouvelle préparation pour ce match. "La semaine de travail n'est pas pareille. On aurait pu faire un entraînement plus intensif jeudi passé si on avait su que le match n'aurait pas lieu. Mais Gand aussi a été perturbé, il n'y a donc pas d'excuse", reconnaît le portier sérésien. La rencontre aura désormais lieu ce mercredi ... en principe. "Comment ça, en principe ? Ah, cela doit encore être validé ?", s'interroge Dietsch.

La ville de Gand doit donner son accord

En effet, comme nous vous l'expliquions ce matin, la ville de Gand n'a pas encore totalement donné son aval à la tenue du match, ce que Jean-Louis Garcia comprend bien : "Je me demande bien, au vu des conditions météorologiques actuelles, comment ils vont faire les travaux. Je comprends que cette date soit la plus cohérente, car La Gantoise joue encore en Coupe, en Europe ... mais on ne peut quand même pas jouer ce match coûte que coûte", estime le coach de Seraing. "J'ose espérer que si la rencontre se tient, ce sera en toute sécurité".

Et à tout choisir, Garcia préférerait bien sûr que la rencontre ... soit reportée. "Oui, c'est évident que j'aurais préféré jouer Gand à un autre moment qu'en pleine semaine à quelques jours de ce match à Zulte Waregem. En termes de récupération, ce n'est pas l'idéal. Donc oui, on peut dire que s'ils annoncent un nouveau report, ce ne sera pas plus mal", confesse le Français.