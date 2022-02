Thomas Tuchel prend de nouveau la défense de Romelu Lukaku : "Il faut le protéger"

En difficulté depuis son arrivée à Chelsea, le Diable Rouge a vécu un enfer contre Crystal Palace (0-1), samedi en Premier League, avec seulement 7 ballons touchés.

L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel a de nouveau pris la défense de Romelu Lukaku (28 ans, 28 matchs et 10 buts toutes compétitions cette saison). "Les statistiques sont ce qu'elles sont. C'est parfois comme cela face à une équipe défensive, regroupée. Ce n'est évidemment pas ce qu'on veut, mais il n'est pas question de faire des blagues, de se moquer de lui... Il est sous le feu des projecteurs évidemment. Il faut le protéger. (...) On a fait la majorité de nos matchs à trois derrière avec des pistons. Deux de nos joueurs majeurs sur les côtés sont Reece et Chilwell. Ils ont un gros impact défensivement et offensivement, et ça a forcément une influence sur Romelu avec leur vitesse, leurs pénétrations. (...) Il y a souvent eu des attaquants qui ont eu du mal à Chelsea. Ce n'est pas le plus simple au monde pour les attaquants ici... Je ne sais pas exactement pourquoi", a expliqué le manager allemand en conférence de presse.

"Chelsea est considéré comme une équipe forte défensivement, physiquement et qui montre une certaine attitude. On demande beaucoup à nos attaquants défensivement. On veut être un groupe physique, qui travaille dur, qui n'a pas peur que le match soit physique, pas seulement basé sur les qualités techniques. C'est peut-être une raison pour laquelle il n'a pas la même réussite que par le passé... Il y a beaucoup de matchs lors desquels il y a eu des occasions de part et d'autre et on a manqué de réalisme. En ce moment, on a surtout du mal à créer des occasions pour nos attaquants. C'est peut-être normal de connaître ce genre de période dans une longue saison... Comme souvent dans le football, il n'y a pas qu'une raison pour résoudre les problèmes. C'est un sport complexe", a conclu Tuchel.