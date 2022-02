Un Kouamé gonflé à bloc : "Mais je me mets un 6/10, je peux mieux faire"

Christian Kouamé était en grande forme et a fait la différence sur les buts du RSC Anderlecht, même s'il n'a pas pu marquer lui-même. Inspiré par son compatriote Aruna Dindane, présent au stade ?

Christian Kouamé aurait aimé rendre hommage à l'ancienne gloire du RSCA avec un petit but : "Si j'avais marqué, j'aurais été encore plus content de le faire face à une légende comme lui. J'ai surtout admiré Aruna Dindane en sélection, quand il jouait avec Drogba, c'était magique. Il a dit que j'avais été bon ? Je le remercie, venant d'un grand monsieur comme ça, ça veut dire quelque chose", se réjouit-il après la rencontre.

Après les vacances, c'était difficile de retrouver les automatismes

"On savait que ce serait un match compliqué car Genk a une bonne équipe. Mais on a répondu présent, on a été solide et dès que l'occasion s'est présentée, on a fait la différence", continue Kouamé, qui rappelle avec le sourire : "Il y a quelques semaines, j'ai dit que ça allait revenir, que nous n'avions pas tout oublié par rapport à 2021. Mais après 10 jours de vacances, c'est difficile de retrouver les automatismes ! Là, ils reviennent petit-à-petit".

"Je dois être plus concret"

Anderlecht est désormais en bonne posture, repoussant Genk à 10 unités et restant hors de portée de Malines qui compte un match de moins. "On prend du plaisir. L'Antwerp a perdu, donc on se rapproche à deux points, et on prend le large dans le top 4", continue Kouamé, qui reste cependant très autocritique malgré sa belle prestation.

"Un bel arrêt du gardien sur le premier but ? Ouais ... je dois surtout être plus concret (rires). Mais sur le second but, je vois Yari démarqué et ça me paraît être la meilleure option. Une note sur 10 ? Je me mets 6", surprend enfin l'Ivoirien. "Je dois faire mieux, c'est tout. Mais aujourd'hui, nous avons été solides et avons réussi à maintenir notre avance contre une bonne équipe comme Genk. On a appris des erreurs de Zulte, car s'ils marquaient, cela aurait été compliqué".