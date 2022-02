🎥 Khalilou Fadiga inscrit un magnifique but lors de l'inauguration du nouveau stade du Sénégal (vidéo)

Le Sénégalais n'a pas perdu une miette de ses talents de joueur.

Le mardi 22 février 2022 restera une date importante pour le football sénégalais. C'est en effet hier que le pays récent vainqueur de la CAN a inauguré son nouveau stade ultra-moderne.

Pour l'occasion, une rencontre de gala entre les légendes sénégalaises et les légendes africaines avait été organisée. Khalilou Fadiga, considéré comme une une légende au Sénégal et qui s'est révélé en Belgique avec des débuts au RFC Liège mais également avec des passages au Club de Bruges et à Gand, s'est illustré avec un but somptueux. L'actuel chroniqueur foot pour "La Tribune" a inscrit un magnifique but sur une puissante frappe enroulée.

Malgré ses 47 ans, Khalilou n'a rien perdu de sa superbe. Par ailleurs, il est devenu symboliquement le premier buteur de l'histoire du nouveau stade du Sénégal.