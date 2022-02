De Zerbi et ses joueurs dans l'urgence: "Nous devons contacter nos embassades"

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie laisse des traces: le championnat d'Ukraine est arrêté et pour certains, ils faut rentrer au pays.

Le coach du Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi a fait un point sur la situation, lui qui est entraîneur du Shakhtar. "Nous sommes tous à l'hôtel. Ce matin, nous avons été réveillés avec des coups de feu et des explosions. Nous allons bien, mais la situation est tendue. Nous sommes inquiets et nous essayons d'entrer en contact avec les ambassades. Notre intention n'est pas de faire les héros, nous voulions faire notre travail ici, celui du football. Mais au sein de l'équipe, il y a des joueurs ukrainiens qui ont déjà vécu des situations comme celle-ci."

"La situation a maintenant changé, nous n'avons plus besoin d'être ici, le championnat est suspendu et nous cherchons un moyen de partir. (...) Il y a deux groupes de joueurs, le premier est celui des Ukrainiens qui sont les véritables victimes. Nous (les étrangers, ndlr) partirons mais les Ukrainiens restent ici et sont personnellement affectés. Cela me touche beaucoup. Il y a des garçons qui pourraient être mes fils", a confié l'Italien pour Sky Italia.