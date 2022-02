Elanga, le rêve éveillé: "Me donner à 150% à chaque fois"

Le jeune attaquant a sauvé Manchester United de la défaite ce mercredi soir.

Malmené durant plus d'une heure, Manchester United a accroché un nul satisfaisant sur la pelouse de l'Atletico Madrid (1-1), mercredi, lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Auteur du but égalisateur 5 minutes après son entrée en jeu, l'attaquant des Red Devils, Anthony Elanga (19 ans, 2 matchs et 1 but en LdC cette saison), a fait part de sa joie au terme de la rencontre.

"Je vous ai dit à quel point je suis calme et cool à chaque fois qu'on me donne une opportunité. Je veux rendre la pareille au manager et me donner à 150% à chaque fois que j'entre sur le terrain. Je fais juste ce que je peux faire, je veux être le meilleur joueur sur le terrain et j'apprécie le coach. Il m'a dit de faire peur aux défenseurs, de leur mettre la pression quand j'en ai l'occasion", a d'abord souligné le jeune Suédois en zone mixte.

"J'ai rêvé de moments comme celui-ci, marquer en Ligue des Champions contre des équipes européennes de premier plan comme l'Atletico Madrid. C'est un rêve qui devient réalité", a rajouté Elanga.